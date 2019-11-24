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Два человека пропали без вести из-за наводнений во Франции

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Два человека пропали без вести из-за наводнений во Франции

Париж, 24 ноября. Два жителя Франции пропали без вести во время наводнений, к которым привели затяжные ливни на юге страны. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, один из пропавших упал в бурный поток в департаменте Вар, где перевернулась лодка спасателей, эвакуировавших население. Второго поток воды сбил, когда он вышел из дома.

В городе Кань-сюр-Мэр департамента Приморские Альпы нескольким десяткам спасателей не удалось спасти 78-летнего местного жителя, угодившего под обвал.

Всего за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока страны выпала двух-трехмесячная норма осадков. Их уровень местами превышал 330 миллиметров.

Установившаяся непогода, по словам синоптиков, считается природным явлением, названным «Средиземноморским феноменом». К его образованию приводит столкновение холодных масс воздуха с европейских гор с теплым с моря.

Ранее Венеция столкнулась с сильнейшим наводнением. В результате проливных дождей уровень воды в городе 14 ноября поднялся до 183 сантиметров. Посольство Италии в России собрало один миллион евро пожертвований на восстановление города. А местные жители помогли спасти архив из венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную партитуру Вивальди.

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Источник: France Info
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