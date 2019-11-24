Военные РФ в Сирии зафиксировали 14 нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Дамаск, 24 ноября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 15. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По данным военного ведомства, российская сторона за прошедшие 24 часа зафиксировала 14 фактов открытия огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — 6, Латакия — 5, Идлиб — 4», — следует из документа.

Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции в провинциях Латакия, Дейр-эз-Зор и Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На данном этапе сирийские власти работают над политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.