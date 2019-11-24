В СФ считают новую попытку США заблокировать «Севпоток — 2» желанием «тупо заработать»

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава комитета сената США по международным делам, республиканец Джим Риш. В Совфеде назвали планы американцев циничными.

Джим Риш отметил в интервью изданию Defence News, что большая часть «Северного потока — 2» уже построена, а потому обе палаты конгресса США и банковский комитет должны решительно продемонстрировать общую позицию по этому вопросу, добавив положение о санкциях в оборонный бюджет США на 2020 год и убедив тем самым строительные компании, участвующие в проекте, прекратить работу над ним.

По словам американского сенатора, если это произойдет, то компаниям, участвующим в «Северном потоке — 2», несмотря на ограничения, «это дорого обойдется». Риш уверен, что им придется закрыться, а Россия будет вынуждена искать иные способы завершить строительство газопровода.

Планы США прокомментировал Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Такое впечатление, что наши американские коллеги совсем совесть потеряли. Вот скажите, какое отношение «Северный поток — 2» имеет к США, в чем он их ущемляет? То, что мы поставляем свой газ потребителям в Западной Европе, а они хотят покупать российский газ по более выгодной для них цене, чем американский сланцевый, — разве в этом есть преступление против США? Конечно, нет. США сейчас пытаются недобросовестными методами заставить европейцев отказаться от российского газа, а компании, которые участвуют в строительстве газопровода, жестоко наказать. Но я думаю, что европейцы — неглупые люди, они понимают, откуда ветер дует, и для чего все это делается. И я почему-то уверен, что эти санкции не доведут США до добра. Накопится такая критическая масса, что Америку начнут все чураться», — сказал Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что американский сланцевый газ слишком дорог, и объемы его производства не могут обеспечить потребностей западноевропейцев.