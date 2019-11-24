Путин поздравил Кустурицу с 65-летием

Москва, 24 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием сербского режиссера и актера Эмира Кустурицу, отметив оригинальность и самобытность его работ. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер указал, что Кустурица проявил свой талант не только в кинематографе, но также и в музыке, и в изобразительном искусстве, чем заслужил всемирную известность.

«Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил активную общественную деятельность режиссера, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры.

«Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов», — заключил Путин.

Кустурица родился в Сараево в 1954 году. В возрасте 18 лет он отправился в Прагу, где получил образование на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств (FAMU). Свои первые картины Кустурица снял именно во время обучения в этом вузе — короткометражные ленты «Часть правды» и «Осень».

За годы работы в кинематографе режиссер удостоился многих наград крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кустурица, кроме того, является кавалером ордена Почетного легиона, иностранным членом Академии наук и искусств Республики Сербской.

Деятель культуры известен также по фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra. Режиссер и его супруга Майя Кустурица — основатели и совладельцы кинокомпании Rasta Films. У пары двое детей — сын Стрибор и дочь Дуня.