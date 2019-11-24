Эксперт объяснил причину нападок правозащитников на Facebook и Google

Москва, 24 ноября. Amnesty International всегда была идеологической перчаткой на руке спецслужб США, элементом «мягкой силы» Вашингтона, как и Greenpeace, WWF и прочие «правозащитные» и «экологические» организации. Об этом заявил IT-предприниматель Игорь Ашманов, комментируя доклад Amnesty International об угрозе правам человека из-за Facebook и Google.

«Если внезапно эта организация начинает воевать с лидерами IT-отрасли внутри США и прямо нападает на Facebook и Google, то это не потому, что глава организации неожиданно прозрел…» — объясняет Ашманов.

По мнению бизнесмена, если Amnesty вдруг вспомнила о слежке и обратила внимание на Facebook — это свидетельствует о части политической войны в США, где эта организация — перчатка на руке одной из политических сторон. Ашманов предположил, что позиция Amnesty — это позиция истеблишмента США — того, который всеми силами пытается свергнуть действующего лидера вашингтонской администрации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International углядела в бизнес-модели американских компаний Facebook и Google угрозу правам человека. В докладе сообщалось, что бизнес-модели указанных компаний, базирующиеся на слежке, принуждают пользователей идти на «сделку с дьяволом», в силу которой они могут пользоваться своими правами человека в Сети, лишь прогнувшись под систему. Он обратил внимание на то, что права людей нещадно нарушаются — к примеру, речь также идет о посягательстве на неприкосновенность частной жизни. Указывалось, что Facebook, Instagram, Whatsapp, YouTube следили за миром еще 10 лет назад, просто тогда на этом не акцентировали внимание.

Ранее в Госдуме РФ обратили внимание на то, что Facebook выполняет установки американских властей по вмешательству в выборы разных стран.