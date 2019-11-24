Ургант и Светлаков высмеяли «чихающего блестками» Киркорова на «Золотом граммофоне»

Москва, 23 ноября. Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров впервые за долгое время не появился на вручении премии «Золотой граммофон». На это обратили внимание ведущие церемонии награждения Иван Ургант и Сергей Светлаков.

В связи с этим Светлаков назвал премию действительно исторической. Его тут же прервал Урганг.

«Что ты говоришь? Смотри, мужчины уходят из зала!» — сказал он. «Скорее всего, это сам Филипп», — поддержал шутку Урганта Сергей.

А вот Иван уже с грустным видом заметил, что им самим, как и зрителям без Киркорова очень тоскливо.

«Нам будет не хватать этой раковины, забитой перьями. Этой фуры с костюмами, которая преграждает въезд в Кремль», «Нам будет не хватать этого страха, что кто-то может чихнуть блестками на тебя в коридоре», — признались ведущие.

Именно поэтому, по словам Урганта, нужно обязательно поддержать Филиппа: «Ведь если его не подержать, он может упасть». После этого они позвали на сцену Николая Баскова. Если это и была та самая поддержка, то довольно странная, потому что Басков и Киркоров конкурируют на российской эстраде, и другом Филиппа Николая никак назвать нельзя, если только «заклятым», отмечает teleprogramma.pro.

В конце сентября, как сообщал ранее телеканал 360, Киркоров привлек внимание СМИ своим преображение: за довольно короткий срок он сбросил целых 30 кг. Артист не стал скрывать своего рецепта похудения и запросто рассказал о диете, которой теперь придерживается.

«Не жрать. Это диета Майи Плисецкой», — сказал он.

При этом артист признался, что очень любит плюшки, шоколадки и газированные напитки, но стойко держится без них.