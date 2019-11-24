Униженная Рудковская закатила скандал на гала-шоу в Петербурге

Москва, 24 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская привыкла к особому отношению к ней на светских мероприятиях, однако на гала-шоу в Михайловском театре организаторы не проявили должного уважения и не пустили ее в партер к супругу — фигуристу Евгению Плющенко. Об этом стало известно из третьего выпуска реалити-шоу «ЯнаСупер».

Инцидент произошел еще в августе. Звездная пара посетила открытие премьерного Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Супруга Рудковской пригласили, как одного из участников концерта: он должен был вручить на сцене награду звезде фигурного катания Катарине Витт.

Плющенко получил место в партере, а его жена оказалась на верхнем ярусе, что привело ее в гнев. Униженная Рудковская закатила скандал, заявив, что организаторы несерьезно подошли к выполнению своей работы.

«Я зачем вообще приехала сюда? Женю посадили в одно место, меня в другое. Что это такое? Я не буду на крыше сидеть, к этому не привыкла, это — кошмар!» — возмутилась продюсер.

Довольно неприятная сцена завершилась мирно — Рудковскую пересадили в царскую ложу. Однако и тут продюсер не осталась довольна.

«Царская ложа — это, конечно, уже более уважительное отношение. Но я все равно считаю, что они должны были посадить меня рядом!» — заявила она.

Напомним, проект «ЯнаСупер» запустили этой осенью. Одним из авторов идеи стала известная телеведущая Ксения Собчак, которая не так давно заняла пост генерального продюсера канала «Супер». Передача по задумке похожа на шоу о знаменитом семействе Кардашьян — операторы по пятам следуют за Рудковской и ее семьей.

Шоу пользуется популярностью — поклонники стараются не пропускать выпуски и увлеченно обсуждают их в соцсетях. Однако передача понравилась далеко не всем. Блогер Лена Миро раскритиковала Собчак и Рудковскую за «унылое зрелище». Она призвала медиаперсон одуматься и завершить съемки «шоу без рейтингов», которое пытаются продвигать за счет детей и скандальных заявлений.