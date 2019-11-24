Пьеха прокомментировала возвращение Ротару в Россию

Москва, 24 ноября. Политики не должны советовать людям, на какие концерты идти, а на какие — нет. Такую позицию выразила известная советская и российская певица Эдита Пьеха, комментируя реакцию одного из членов Совфеда на возвращение на российскую сцену исполнительницы Софии Ротару.

Напомним, ранее глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский прокомментировал планы Народной артистки СССР Ротару выступить в России. Сенатор заявил, что «лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале». Такую реакцию политика вызвала полярная смена отношения артистки к России, которая годом ранее отказалась от выступлений в стране, а теперь решила вновь приехать на заработки.

Своим мнением о ситуации вокруг Ротару поделилась Эдита Пьеха. Певица отметила, что никогда не затрагивает политику, поскольку эта сфера для нее чужая. Но все же исполнительница полагает, что дипломаты не должны советовать людям, какие концерты посещать или не посещать.

«Кто любил ее — пусть любит, — прокомментировала ситуацию артистка в интервью Kp.Ru. — Кто хочет — пусть идет на концерт».

Пьеха не видит ничего плохого в выступлениях украинской звезды в России и говорит о том, что нежелающие смотреть ее выступления могут спокойно их проигнорировать, ведь принуждать к этому никто не собирается.

«На вкус и цвет товарищей нет», — вспомнила в связи с этим артистка.

Возвращение Ротару с концертной деятельностью в Россию вызвало в стране неоднозначную реакцию. Поклонники певицы и представители сферы культуры восприняли его положительно, противоположного мнения оказались политики и общественники, которые сочли, что не стоит так лего закрывать глаза на меняющееся отношения артистки к стране.