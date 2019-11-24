Ученые назвали полезные свойства кофе

Вашингтон, 24 ноября. Американские ученые заявили, что кофе полезен при похудении и в качестве профилактики онкологических заболеваний.

Исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн уверены, что кофе не навредит сердцу человека, если соблюдать дозировку. Крепкий напиток также не влияет на давление.

Кофеин сокращает риск заболеть раком, сахарным диабетом и предупреждает развитие деменции.

Исследователи отметили, что в день желательно выпивать не более четырех чашек ароматного напитка.

Эксперты также добавляют, что в кофейных зернах содержатся фенольные элементы, которые полезны для организма. Свои выводы они сделали на основе экспериментов с лабораторными животными, пишет Deita.ru.

Ранее известный столичный бариста Илья Богданович назвал самый любимый кофейный напиток у москвичей. Он отметил, что жители столицы чаще всего покупают кофе перед работой.

Они с удовольствием пьют капуччино, латте. Некоторым по утрам хочется взбодриться, поэтому они покупают эспрессо или американо без сливок.

Бариста добавил, что за последние годы в Москве в несколько раз увеличилось число кофеен. Особенно популярны небольшие заведения возле станций метро. Пользуется спросом формат «кофе с собой».