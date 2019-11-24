США — дирижер мировых протестов. Тема недели. ФАН-ТВ

Боливия, Грузия, Франция. Список стран, не желательных для посещения туристами этой осенью, можно продолжить. И даже не в алфавитном порядке. Практически на любом континенте — политическая турбулентность. В Париже, где год дуют ветра уличных протестов, «желтый» уровень революционной опасности. В Тбилиси — «оранжевый», в воздухе остро пахнет шашлыком и «майданом». В Латинской Америке — «красным красно»: настоящее землетрясение, где вместо камнепада головы летят. И накаляют градус на планете Земля покинувшие Парижское соглашение по климату Штаты. Одним словом, осень 2019-го как ренессанс «арабской весны».

Осеннее обострение накрыло Латинскую Америку с головой. Волна беспорядков прокатилась по целому ряду государств: Аргентина, Перу, Венесуэла. Чилийцы требовали отставки президента Себастьяна Пиньеры из-за, казалось бы, ничтожного повода — повышения цен на проезд в метро на 30 песо (это около 3 рублей). В Эквадоре ситуацию раскачал скачок цен на бензин — страну лихорадило почти две недели. Казалось бы, все на поверхности: чистая экономика и бытовая неустроенность. Однако российский президент увидел в латиноамериканских волнениях признаки вмешательства извне. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, где, к слову, три года назад Вашингтон устранил симпатизирующую нашей стране президента Дилму Русеф.

«В каждой стране свои причины. В основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера. Какая-то неустроенность, какие-то не решенные вовремя проблемы. Хотя мы все время говорим об этом, есть и элементы вмешательства извне, но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности», — сказал президент России Владимир Путин.

Целый клубок экономических и политических противоречий спровоцировал эпидемию протестов в Колумбии. Общенациональная забастовка собрала свыше 200 000 человек. Мирный пафос усилиями ярых бунтовщиков мгновенно обернулся хаосом и столкновениями с полицией. Президент страны Иван Дуке призвал сограждан воздержаться от насилия, чтобы не повторить печальную судьбу Боливии. Там политический ураган рассвирепел еще в октябре аккурат после президентских выборов. Законному лидеру страны, коренному индейцу Эво Моралесу так и не дали заступить на законный четвертый срок. Президента не спасли ни экономический рост, ни национализация энергоносителей, ни объединение страны, ни повышение благосостояния боливийцев. Здесь явно нахимичили «потусторонние силы»: вооруженная операция по ликвидации Моралеса, как под копирку, состряпана в фирменных традициях Вашингтона. Это признал и сам изгнанный президент республики. Венесуэла, Куба, Мексика в один голос заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Причем, «срежиссированный» — добавили в Министерстве иностранных дел России.

Крайне правых Боливии накрутил американский Госдеп при помощи своих ставленников в Бразилии и Колумбии. Подключили местный олигархат. Штаты набили руку на жестоком захвате власти в Латинской Америке еще в 70-х- 80-х годах прошлого столетия. И вот опять принялись за старое. Сломав зубы о неприступную крепость Венесуэлы Николаса Мадуро, Белый дом провернул путч в Боливии по тому же сценарию, что потерпел фиаско в Каракасе. Чтобы успокоить протестующих, Моралес ушел в отставку, но затем был вынужден бежать из страны в Мексику — радикально настроенные активисты напали на дом экс-президента и пригрозили арестом. Престол временно заняла самозванка Жанин Аньес, женский клон американского ставленника в Венесуэле Хуана Гуаидо. И эти рокировки в стиле бразильских «мыльных опер» вызывали бы горькую усмешку, если бы не жертвы такого бесцеремонного вмешательства Штатов. Над Боливией черной тучей нависла угроза гражданской войны. Массовые беспорядки продолжаются. Жертвами госпереворота стали уже более 20 человек.

Для Штатов цель оправдывает средства: Вашингтон стремится стать хозяином двух Америк, а потому при каждом удобном случае убирает фигуры неудобных политиков и коронует своих пешек. С легкой руки Вашингтона лихорадит и Грузию. Штатам на руку сосед-русофоб под боком у Москвы. Первый солнечный удар по «странному стечению обстоятельств» совпал с визитом в Тбилиси американских дипломатов. Бывший вице-президент Джо Байден, экс-куратор кавказского направления в администрации Джорджа Буша-младшего Мэтью Брайз участвовали в конференции «Влияние России на постсоветское пространство». После их визита 20 июня Грузию захлестнули антироссийские протесты под звездно-полосатыми флагами. Поводом стало участие Москвы в заседании Межпарламентской Ассамблеи православия. Дошло чуть ли не до госпереворота! Многие эксперты разглядели за спиной якобы патриотов зловещую тень Агентства США по международному развитию, неоднократно замеченного в подобных инсинуациях. А теперь изобретательный режиссер цветных революций насыпал перца на старые раны. И Тбилиси опять загудел. Многотысячная толпа штурмует грузинский парламент, который не принял поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Оппозиция требует пересмотра Конституции, внеочередных выборов и отставки правительства. Митингующие разбили целый городок в лучших традициях Майдана. Уже начались отчаянные столкновения с силовиками. В ход пошли дубинки и водометы.

А за полгода уличных беспорядков в Гонконге смутьяны перешли на более экзотическое оружие: конкуренцию битам и коктейлям Молотова составили средневековые луки и самодельные катапульты. Агрессивная толпа крушит все на своем пути. За шесть месяцев погромщики только что Зимний не брали: они оккупировали метро и аэропорт, парламент и Политехнический университет. Разъяренный «дракон» выводит на улицу до 2 миллионов смутьянов! Сейчас многие уже и не помнят, что поводом для заварухи стали поправки местной власти к закону об экстрадиции, что позволило бы выдавать преступников материковому Китаю. А когда инициативе дали задний ход, протестующие выдвинули новые требования вплоть до отставки властей.

США беззастенчиво финансируют протестантов в лице некоммерческих организаций еще со времен дедушки Рейгана. Сайт «Национального фонда демократии», автора цветных революций на планете Земля, пестрит шестизначными цифрами в разделе спонсорской помощи ярым борцам за «демократические ценности» в Гонконге. Помимо хозяина Белого дома местных активистов поддержали практически все американские политики, проявив завидное единодушие. Власти Китая сразу распознали: закваска бунтарского теста в Гонконге — американская. Еще в июле Пекин сообщил, что некоторые политики США, игнорируя международное право, неоднократно грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Вконец обнаглевшие сотрудники ЦРУ действовали почти открыто, без масок и грифов секретности. В толпе манифестантов вызывающе пестрили американские флаги, как на оранжевых «майданах» по всему миру. В жестокой торговой войне против Китая все средства хороши. И Вашингтон готов идти хоть по трупам.

Уже год в огненно-желтый окрашены Елисейские поля. Париж поменял статус: его все чаще называют не «городом всех влюбленных» или «мировой столицей моды», а вотчиной «желтых жилетов». Формально уличные протесты начались в столице Франции из-за роста цен на топливо. А ведь это было одной из мер экологической реформы в свете Парижского соглашения по климату. Трамп, как известно, эту сделку разорвал. Целый год хозяин Белого дома распалял «желтожилеточников» провокационными твитами, высмеивая неравную борьбу Макрона с глобальным потеплением. Стращала своего Эммануэля через Facebook и группировка «Франция в гневе».

За год уличных боев измотанный Париж потерял 2,5 миллиарда евро, а президент Пятой республики под угрозой отставки стал посговорчивее и, кажется, разом забыл и о наполеоновских амбициях нового вождя Евросоюза, и об идее создания независимой от НАТО европейской армии. Теперь-то он убедился, как благодаря соцсетям и призывам «серого кардинала» можно вывести на протестное «дефиле» аж 280 тысяч бунтарей, одетых в «униформу»! А ведь мощным французским профсоюзам и оппозиции той же Марин Ле Пен вывести чуть ли не весь Париж на улицу по тому же поводу не удалось. А Вашингтон знает, как создавать «массовку», манипулировать неугодными персонажами и устранять конкурентов.

«По сути, Соединенные Штаты Америки сейчас создают пояс напряжения везде, где им это выгодно, а выгодно это им везде за пределами своей страны. Если в любом государстве, маленьком, крупном, дела идут не очень хорошо, есть напряжение, напряжение вокруг действующей власти. Это значит, что по целому ряду вопросов внешней политики руководители становятся сговорчивее, потому что у них сзади там полыхает, на заднем дворе неспокойно. И я вижу, что безотносительно, кто является президентом США, работает созданная система, созданная машина, которая должна добиваться того, чтобы все находились в состоянии вибрации. В случае США — пусть весь мир летит в тартарары, все горит, весь мир в труху, а они молодцы. Потому что в режиме этой нестабильности можно что делать? Зарабатывать. Это как бы ключевой message Соединенных Штатов, основная цель и смысл их внешней политики», — отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Призрак в желтом жилете с легкой руки заокеанского законодателя политической моды бродит по Великобритании, Канаде, Ливану. Хищные Штаты, как многорукий Шива, пытаются провести сеанс одновременной игры в оранжевые революции на всех континентах. В приоритете — не разовые акции протеста, а долгие изнурительные уличные мистерии с сакральными жертвами и кровожадными сценариями. Свои обученные инструкторы, свои системы оповещения через соцсети, свои «печеньки» с учетом национальных особенностей каждого «майдана». И своя технология «снежного кома»: смута отталкивается от незатейливых лозунгов и лаконичных требований, а заканчивается виселицами и плясками на костях. Многомиллионные денежные вливания в глобальный бунт — безжалостный и безобразный — ради поддержания мифа о «непобедимой» гегемонии страны из трех букв.