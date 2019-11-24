Ветлицкая рассказала о попытках экс-супруга ее убить

Москва, 24 ноября. Российская исполнительница Наталья Ветлицкая рассказала в эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», как экс-супруг Павел Смеян пытался ее убить.

По словам певицы, когда она сообщила мужу о планах расстаться с ним, он повалил ее на пол и начал душить.

Помимо этого, как-то раз, по словам артистки, Смеян якобы пришел к ней домой под предлогом забрать свои вещи. Когда певица была в ванной комнате, мужчина предпринял попытку выломать дверь. Как рассказала 55-летняя исполнительница, тогда она чудом смогла спастись, выбежав из квартиры.

«Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама», — призналась Ветлицкая.

Исполнительница Ветлицкая получила известность после того, как стала солисткой поп-коллектива «Мираж». В 1992 году погрузилась в сольную карьеру. Среди ее хитов — песня «Посмотри в глаза».

Ранее сообщалось, что звезда 90-х Наталья Ветлицкая планирует вернуться на российскую сцену. Интерес поклонников подогрел имиджмейкер певицы Вадим Галаганов, опубликовавший в социальной сети фотографию женщины в новом образе. Фанаты сравнили любимую исполнительницу с голливудской актрисой Шерон Стоун.