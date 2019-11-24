Политолог Марков рассказал, зачем Салливан ругает Россию

Заместитель госсекретаря США и кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан в ходе рабочей встречи с Сергеем Лавровым в Японии заявил, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям. Также важным условием было названо невмешательство нашей страны в демократические процессы, происходящие в США.

Эти слова — не более чем «мантра», которую должны произносить все имеющие отношение к международным делам американские политики, дабы иметь возможность комфортно существовать в условиях сложившейся в США политической культуры. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков. По его словам, чтобы добиться утверждения на должности, Салливан просто вынужден говорить нелицеприятные вещи в адрес Москвы.

«Мы имеем дело с неким набором «ритуалов», которые должен пройти американский политик ради достижения своих целей. В СССР 70-х годов для этого нужно было во всеуслышанье заявить о своей любви к генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу. В США наших дней нужно кровью заверить документ, в котором вы бы расписывались в ненависти к России. Но никакой реальной ненависти нет. Салливан, по моим данным, не хочет проводить какой-то жесткой политики в отношении нашей страны. Напротив — он жаждет потепления в дипломатическом общении между США и Россией и уже сейчас пытается, так сказать, «тихой сапой», втайне от Конгресса добиться, чтобы количество наших дипломатов в Штатах достигло прежнего, «рабочего» значения (в 2017 году США закрыли несколько российских дипломатических объектов. — Прим. ФАН)», — высказал мнение Марков.

Помимо того, что произнесенная будущим послом мантра не отражает его реальных мыслей, она также не соответствует реальному положению дел в мире, уверен собеседник ФАН. Это Киев, а не Москва не выполняет Минские соглашения, не говоря уже о том, что сам украинский режим является по сути своей антидемократическим и навязанным Соединенными Штатами, ведущими себя там как на оккупированной территории.

«США не имеют никакого морального права обвинять кого бы то ни было во вмешательстве в их дела, — считает политолог. — Агенты спецслужб этой страны работают на подрыв политических систем в десятках государств, и у них это часто получается — перевороты в Боливии, Грузии, Украине и много где еще не получились бы без их влияния».

Но этим же объясняются и возможные причины, по которым США так рьяно обвиняют Россию во вмешательстве в ее дела.