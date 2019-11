Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил чемпионский титул WBC

Лас-Вегас, 24 ноября. Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), отправив в нокаут представителя Кубы Луиса Ортиса.

All it takes is one punch for the baddest man on the planet Deontay Wilder to end your night pic.twitter.com/9x2o7IpVb9