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ЛНР заявила о переброске ВСУ военной техники к линии соприкосновения в Донбассе

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ЛНР заявила о переброске ВСУ военной техники к линии соприкосновения в ДонбассеЛуганск, 24 ноября. Вооруженные силы Украины продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. 

«Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения», — сообщили в представительстве ведомства. 

Уточняется, что появление бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольного Киеву села Кряковка.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе. Кроме того, информация об обострении ситуации вокруг националистических объединений, которые размещаются в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», продолжает поступать.  

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. С момента, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Такая реакция со стороны украинской столицы была вызвана тем, что республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

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