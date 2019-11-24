ЛНР заявила о переброске ВСУ военной техники к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 24 ноября. Вооруженные силы Украины продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения», — сообщили в представительстве ведомства.

Уточняется, что появление бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольного Киеву села Кряковка.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе. Кроме того, информация об обострении ситуации вокруг националистических объединений, которые размещаются в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», продолжает поступать.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. С момента, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Такая реакция со стороны украинской столицы была вызвана тем, что республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.