Макгрегор рассказал, с кем готов подраться в октагоне в 2020 году

Дублин, 24 ноября. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, с кем готов сразиться в октагоне в 2020 году. Заявление ирландский боец сделал в микроблоге Twitter.

Издание ESPN составило список спортсменов — потенциальных соперников Макгрегора. В него вошел российский действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а также еще шесть бойцов.

В списке указаны имена Тони Фергюсона, Нейта Диаса, Ника Диаса, Колби Ковингтона, Камару Усмана и Хохре Масвидаля. Как заявил, комментируя перечень, Макгрегор, он готов подраться с каждым из упомянутых бойцов.

«Готов встретиться с любым бойцом из этого списка», — написал он.

I’ll go at anyone on that list. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 ноября 2019 г.

Напомним, в последний раз ирландский боец выходил в октагон 6 октября 2018 года. В рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе он проиграл Нурмагомедову. Как отмечает «Газета.ru», российский боец победил с помощью болевого приема на челюсть в четвертом раунде поединка.

По окончании боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона, что запрещено регламентирующим уставом турнира, к поклонникам, где произошла небольшая драка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд, пишет Deita.ru.

В прошлом месяце Макгрегор посетил Москву и дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих ближайших планах. По словам ирландского спортсмена, на ринг он выйдет, вероятнее всего, в начале будущего года в Лас-Вегасе. Макгрегор заявил, что 18 января готов сразиться с любым соперником, и ему «абсолютно наплевать» с каким, как передает телеканал «360».