Макгрегор рассказал, с кем готов подраться в октагоне в 2020 году

Дублин, 24 ноября. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, с кем готов сразиться в октагоне в 2020 году. Заявление ирландский боец сделал в микроблоге Twitter.

Издание ESPN составило список спортсменов — потенциальных соперников Макгрегора. В него вошел российский действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а также еще шесть бойцов.

В списке указаны имена Тони Фергюсона, Нейта Диаса, Ника Диаса, Колби Ковингтона, Камару Усмана и Хохре Масвидаля. Как заявил, комментируя перечень, Макгрегор, он готов подраться с каждым из упомянутых бойцов.

I’ll go at anyone on that list.