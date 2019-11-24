Российские синоптики назвали последствия арктического вторжения

Москва, 24 ноября. «Сухое» арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части Российской Федерации, угрожает флоре и посадкам на дачных участках. Об этом сообщает интернет-портал «Метеовести».

Как отметили синоптики центра «Фобос», пришедшие заморозки особенно опасны по причине отсутствия снега. Эксперты рекомендуют укрыть растения еловыми ветками или засыпать опилками.

Отмечается, что в результате арктического вторжения температурный режим оказался практически на четыре градуса ниже нормы. В российской столице последнее «сухое» вторжение было зафиксировано в 2014 году.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Краснодарского края в декабре средняя температура воздуха ожидается​ выше нормы.