Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российские синоптики назвали последствия арктического вторжения

1 011
0 Оставить комментарий

Российские синоптики назвали последствия арктического вторжения

Москва, 24 ноября. «Сухое» арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части Российской Федерации, угрожает флоре и посадкам на дачных участках. Об этом сообщает интернет-портал «Метеовести».

Как отметили синоптики центра «Фобос», пришедшие заморозки особенно опасны по причине отсутствия снега. Эксперты рекомендуют укрыть растения еловыми ветками или засыпать опилками.

Отмечается, что в результате арктического вторжения температурный режим оказался практически на четыре градуса ниже нормы. В российской столице последнее «сухое» вторжение было зафиксировано в 2014 году.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Краснодарского края в декабре средняя температура воздуха ожидается​ выше нормы.

infox - new
Источник: Метеовести
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров