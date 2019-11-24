Экологи составили список из 12 самых загрязненных пестицидами продуктов

Вашингтон, 24 ноября. Научные сотрудники из Environmental Working Group, занимающейся изучением вопросов загрязнения сельскохозяйственных культур, воды, косметических средств, подготовили перечень из 12 продуктов питания, которые больше остальных загрязнены пестицидами. Об этом сообщает портал Food.news.

Согласно данным американских специалистов, наибольшую угрозу представляют фрукты и овощи, не имеющие твердой кожуры, которая могла бы останавливать попадание загрязняющих веществ внутрь.

В список EWG были включены: клубника, шпинат, листовая капуста, персики, яблоки, виноград, нектарины, черешня, груши, помидоры, сельдерей, а также картофель. Соответствующие выводы американские экологи делают на основе сведений об изучении химического состава продуктов питания, публикуемых министерством сельского хозяйства США. Впрочем, полученные результаты не свидетельствуют о том, что от употребления яблок или картофеля необходимо молниеносно отказаться.

Американские эксперты также составили список продуктов, где остатков пестицидов было обнаружено меньше всего. В этот перечень вошли: авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны и другое.

Ранее специалисты назвали продукты, способные заменить лекарства.