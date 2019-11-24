Данные клиентов российского банка на Урале оказались на свалке

Екатеринбург, 24 ноября. Данные клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) оказались выброшенными на свалку на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом говорится в сообществе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Из документов можно было узнать не только имена и фамилии банковских пользователей, но и их анкеты, а также внешний вид, ведь там находились и фотографии людей.

Сотрудник банка объяснил, что эти документы были у него с собой, когда его ограбили в троллейбусе. По словам работника финансовой организации, некто неизвестный выхватил у него сумку с кошельком и бумагами, передает Ura.ru.

«Меня ограбили в троллейбусе — неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком», — рассказал работник.

Обворованный сотрудник отправился искать свои вещи поблизости, в частности, обошел близлежащие свалки, но пропажи не увидел. Теперь переживает, что в связи с инцидентом будет уволен.

Как рассказывают в городском сообществе, опубликовавшем информацию о выброшенных документах, представители банка также отреагировали на произошедшее и намерены провести проверку.

В комментариях под постом екатеринбуржцы выразили мнение по поводу инцидента. По большей части их удивило то, что бумаги оказались вне стен кредитно-финансовой организации.

«Вопрос в следующем: зачем сотрудник банка вообще вынес конфиденциальные документы из здания банка? Во внутренней нормативной документации все прописано. Это грубейшее нарушение банковской тайны», — написал Максим Крижанивский. «Странный работник банка, ездящий на троллейбусе. Уборщица, наверное», — предположил Дмитрий Владимиров.

Ранее в СМИ появлялась информация об утечке учетных записей клиентов Сбербанка и о продаже данных клиентов «Альфа-банка» и «АльфаСтрахования».