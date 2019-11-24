Папа Римский предостерег от крушения мировой системы контроля над вооружениями

Токио, 24 ноября. Папа Римский Франциск заявил о необходимости сохранения договоров о нераспространении ядерного оружия и призвал лидеров мировых держав придерживаться «основных международных юридических принципов» в этом аспекте. Об этом понтифик заявил в воскресенье в своем послании по атомному разоружению, произнесенном в Парке мира в Нагасаки.

«Мы должны решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение, включая Договор о запрещении ядерного вооружения», — подчеркнул он.

По словам понтифика, мир может и должен существовать без ядерного оружия. Папа Римский также призвал отказаться от недоверия и предостерег от разрушения международной системы контроля над вооружениями. Кроме того, понтифик назвал «ложной» безопасность, базирующуюся на страхах и недоверии, которые «подрывают любую возможность диалога». Он считает «вызовом небесам» колоссальные расходы на производство и модернизацию оружия, его приобретение в мире, где миллионы людей живут в ужасных условиях.

Напомним, заявление Франциска прозвучало на фоне кризиса, связанного с выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Помимо этого, в конце лета по инициативе американской стороны было прекращено действие одного из важнейших соглашений в сфере ограничения вооружения — ДРСМД.