В Германии мужчина скончался после того, как его лизнул собственный пес

Бремен, 24 ноября. В немецком городе Бремен мужчина скончался из-за болезнетворных бактерий в слюне своей собаки, которая его лизнула.

63-летний мужчина был госпитализирован с симптомами, похожими на грипп. Через недолгий промежуток времени к высокой температуре и затрудненному дыханию добавился сепсис. Затем у пациента появились невротические боли и синяки. Спустя некоторое время у мужчины отказали почки, печень, и кровеносная система. После этого ему была диагностирована гангрена. Врачи не могли понять, какая болезнь так стремительно убивает мужчину, который никогда не имел серьезных проблем со здоровьем.

Сердце мужчины остановилось, однако врачам удалось реанимировать пациента. Спустя две недели после поступления в больницу у мужчины развилась пневмония, и накопилась жидкость в мозге. Получив неутешительный прогноз, родные пациента приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Причиной таких страшных мук стало заражение бактериями Capnocytophaga Canimorsus, которые встречаются в собачьей слюне. Бактерии могут попасть в человеческий организм после укуса или при облизывании. Как считают специалисты, именно облизывание любимого питомца, который как оказалось, был заражен, стало причиной смерти немца.

«Обычно только люди с ослабленной иммунной системой серьезно страдают от бактерий, однако этот случай показал, что это может угрожать абсолютно любому человеку, — приводит цитату врачей КП.

Ранее стало известно, что, находясь в Африке, туристы подходят слишком близко к гориллам пытаясь сделать фотографии. Это подвергает обезьян опасности заражения вирусами и инфекциями, против которых у них нет иммунитета. Как сообщается, из-за это в Руанде заболели 11 горилл, двое из которых скончались.