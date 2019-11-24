Эксперт уверен, что Россия, Турция и Сирия сдержат выпущенных курдами террористов ИГ

Москва, 24 ноября. Сотни членов террористического «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) оказались на свободе из-за попустительства курдских радикалов из «Демократических сил Сирии» (SDF), заявил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов указал, что с начала турецкой антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии из мест заключения сбежали несколько сотен боевиков ИГ. Точное их число пока неизвестно, однако произошедшее вызывает беспокойство не только у Дамаска, но и у Анкары с Москвой.

Как отметил Рожин, курдские банды, ответственные за охрану тюрем, попросту сложили с себя обязанности.

«Вполне логично, что после начала операции «Источник мира» они просто бросили этм заниматься и фактически освободили боевиков «Исламского государства». Все это, в принципе, закономерно», — цитирует его «ПолитРоссия».

Военный эксперт отметил, что террористы ИГ, ожидаемо, воспользуются хаосом в Заевфратье и еще сильнее обострят ситуацию. Однако Рожин уверен, что Сирия при поддержке России и Турции справится с возникшей угрозой, поскольку страны давно доказали — борьба с терроризмом является их главной целью.

«Фактически, они добились такого успеха, что даже появления отдельных групп за Евфратом не изменит ситуации кардинально», – констатировал эксперт.

Напомним, Турция вела военную операцию «Источник мира» против курдских банд, сотрудничающих с террористами ИГ, в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Главной целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

После начала антитеррористической кампании Анкары курдские боевики стали массово освобождать из заключения членов ИГ. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, речь идет о более чем 700 террористах.

1 Организация запрещена на территории РФ.