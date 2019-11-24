Ученые выяснили, что чувствует впавший в кому человек

Москва, 24 ноября. Десятки тысяч людей по всему миру впадают в кому после различных ЧП. Исследователи годами пытаются выяснить, что на самом деле чувствует человек, «зависший» между жизнью и смертью.

Ученым удалось узнать, что 30-40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании. Примером тому может служить случай со школьной учительницей Кейт Бейнбридж, которая впала в это опасное для жизни состояние из-за воспаления мозга.

После нескольких месяцев терапии женщина пришла в себя и рассказала, что чувствовала, находясь в коме. По словам Бейнбридж, ей постоянно хотелось пить, но она никак не могла попросить воды. Кроме того, учительница ощущала страх от того, что медики постоянно проводили с ее телом различные манипуляции, не объясняя, что последует за очередным уколом.

Бейнбридж вспомнила, что хотела заплакать или другими способами подать знак, что она в сознании, но ничего не получалось.

Как объяснил директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов в разговоре с изданием «Аргументы и Факты», любая кома завершается не позже чем через четыре недели, если не наступила смерть.

«Дальше следуют либо переход в сознание, либо в вегетативное состояние, либо в состояние минимального сознания», объяснил он.

Ранее японские ученые из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университете Кэйо выяснили, почему некоторые люди живут больше 100 лет. Как оказалось, у долгожителей почти в 1,5 раза превышено количество иммунных клеток, передает телеканал «360». В их организмах также был выявлен избыток цитотоксических T-лимфоцитов, которые атакуют опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами.