Шохин рассказал, что встреча Путина с российскими бизнесменами может пройти до конца года

Москва, 24 ноября. Встреча президента РФ Владимира Путина с крупными российскими бизнесменами может состояться до конца текущего года. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он пояснил, что ранее сообщил президенту о намерении со стороны представителей бизнеса встретиться с ним, и поинтересовался, состоится ли такая встреча, которая традиционно проходит в конце года. На что, по словам Шохина, Путин ответил утвердительно.

Глава РСПП уточнил, что тема встречи будет формулирована бизнесменами что называется «ближе к делу», предстоит обсудить множество вопросов. Не назвал Шохин и точной даты проведения.

«Как правило, у нас две части разговора — открытая в Екатерининском зале (Кремля. — Прим. ФАН), и затем неформальное общение. Поэтому тем много набегает, практически ни одна тема не остается без ответа. И, более того, неформальная часть у нас — это бокал шампанского. Как говорится, Новый год на носу, но по моей просьбе с прошлого года у нас радиомикрофон. Все мы там общаемся», — поделился Шохин.

В сентябре этого года Путин пообещал сделать все, чтобы начала функционировать специальная цифровая платформа для жалоб бизнеса, и его представители имели возможность в случае необходимости с ее помощью сообщить о давлении со стороны правоохранительных органов.