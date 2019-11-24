Жители Донбасса через пять лет не вспомнят об Украине, заявили в Раде

Киев, 24 ноября. Выдача российских паспортов для жителей ЛДНР нивелирует украинскую блокаду региона. Новоиспеченные российские граждане, которые со временем станут большинством на Донбассе, переориентируют свои связи и жизненные планы на Россию, забыв про Украину, считает депутат Верховной рады Олег Волошин.

Украинский парламентарий от «Оппозиционной платформы» Олег Волошин считает, что выдача паспортов никак не связана с желанием Путина ввести войска на территорию ЛДНР, передает «Политнавигатор».

«Те, кто живет на территории Донбасса, имеют российские паспорта. В этих условиях, когда мы его не контролируем, и уже пять лет идет война, нам рассказывают смешную страшилку о том, что сохранение российских паспортов оставит повод Путину в будущем опять ввести войска. Когда нужно было вводить войска в Крым, тогда не считали, сколько есть там паспортов, или нет. Ввели, и все. Это вообще не проблема», — заявил украинский политик.

По мнению Волошина, для Украины главный риск в том, что жители Донбасса начнут получать российские услуги и образование, постепенно сближаясь с Россией.

«Проблема будет, если там останутся граждане Российской Федерации. Через какое-то время люди через российский паспорт получат свободу и могут ехать на работу в Россию, получать там образование, медицинскую помощь, и постепенно через этот механизм они интегрируются в российское правовое пространство», — делится мнением депутат «Оппозиционной платформы».

Парламентарий опасается, что через пять лет об Украине в Донбассе никто и не вспомнит.

«Если наша задача потерять Донбасс, то давай подождем еще пять лет. Мы тогда окажемся в ситуации, когда территория наша, а возвращаться уже никто не захочет», – подчеркивает Волошин.

Прогноз Володина является оптимистичным на фоне высказываний Надежды Савченко, о том, что украинское государство может и вовсе исчезнуть с карты мира к 2023 году.