Специалисты подготовили методичку с правилами общения с космонавтами

Москва, 24 ноября. Центр подготовки космонавтов и ракетно-космическая корпорация «Энергия» подготовили методички по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже включены в работу и показали первые результаты. Об этом сообщается в совместном докладе двух организаций.

Так, в перечень включены такие правила, как «говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту, сохранять громкость передачи информации на регулярном уровне». Кроме того, переговоры не должны быть длинными, разговор необходимо вести с соблюдением правил произношения отдельных слов, исключением «слов-паразитов».

Авторы методички подчеркивают, что в ходе переговоров с экипажем неприемлемы некорректные и негативные высказывания касательно различных тем, сообщает РИА Новости.

Параллельно во время беседы с космонавтами допускается использование слов приветствия и благодарности.

Подготовленные рекомендации основаны на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. Они уже внедрены в работу Центра управления полетами. Инициаторы документа обратили внимание на то, что в рамках общения эксперты Центра управления полетами и члены экипажа МКС стараются поддерживать сплоченные и доверительные отношения.

Ранее сообщалось, что американские астронавты могут не попасть на Международную космическую станцию в 2020 и 2021 годах. Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что из-за этого Россия потеряет большие деньги, но «это не критично».