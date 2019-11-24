Парламент Боливии одобрил закон о выборах президента. События дня. ФАН-ТВ

Выборы главы Боливии Законопроект о новых выборах президента одобрили в Боливии. Их планируется провести до 12 апреля следующего года. Такое решение приняли в парламенте страны. Также сенат аннулировал победу Моралеса на прошедших выборах. Согласно закону, в предстоящих он участвовать не сможет. Сегодня нововведение рассмотрит палата депутатов, далее проект отправится на подпись главе государства. Напомним, ситуация в Боливии остается неоднозначной уже две недели. Прежний лидер страны Эво Моралес объявил о своей отставке. Это произошло на фоне протестов после его победы на выборах. Госпереворот начался с явной подачи Запада. К власти пришла Жанин Аньес, которая сама провозгласила себя лидером страны.

Встреча Лаврова и Салливана Выполнение Россией Минских соглашений — одно из условий для улучшения диалога Москвы и Вашингтона. Об этом на встрече с министром иностранных дел нашей страны заявил замглавы Госдепа. Стороны встретились в Японии на полях заседания глав МИД стран G20. Сергей Лавров и Джон Салливан обсудили варианты сотрудничества в борьбе с терроризмом, стратегическую безопасность. Кстати, Салливан вскоре займет пост посла США в России. Его кандидатура уже одобрена в Вашингтоне. Поэтому проблемы, которые накопились в российско-американских отношениях также стали темами обсуждения.

Митинги в Гонконге Полиция освободила Политехнический университет Гонконга, где ранее забаррикадировались студенты. На месте правоохранители нашли несколько тысяч бутылок с зажигательной смесью. Как заявили в местной администрации, учебные заведения района превратились в фабрики оружия и места сбора радикалов. Власти готовятся к новым столкновениям. Дорожники заливают улицы бетоном. До этого протестующие разбирали дороги и кидали булыжники в полицию. Вовсе не мирные митинги начались в Гонконге в июне 2019 года. Поводом стало решение поменять закон об экстрадиции. Через некоторое время власти Гонконга согласились отозвать законопроект, но митинги так и не прекратились.