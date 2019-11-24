Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

Киев, 24 ноября. Украине больше никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, жители которых ненавидят убивавших их страну политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста. А если даже в сепаратиста — он все равно украинец с украинским паспортом», — подчеркнул бывший депутат.

Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».

«То, что разводят войска — это хорошо, чтоб друг друга хотя бы не убивали, потому что уже не вернется никакой Донбасс, забудьте», — призвал чиновник.

По словам Балицкого, он часто разговаривает с жителями Крыма, которые «ненавидят украинскую власть».

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Накануне в Совете Федерации назвали планы киевских властей по «возвращению» Крыма несерьезными и призвали украинское руководство закрыть тему принадлежности полуострова, сообщал RT.