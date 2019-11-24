Лобода снялась в клипе солиста Rammstein

Москва, 24 ноября. Российско-украинская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Видеоклип на песню «Frau & Mann» появился 23 ноября на официальном канале проекта Lindemann в YouTube.

В ролике также присутствовали непосредственно сам Линдеманн, шведский исполнитель Петер Тэгтгрен, и шведский актер Петер Стормаре, известный по ролям в фильмах «Фарго» и «Большой Лебовски».

По сюжету видеоклипа героиня Светланы Лободы допустила оплошность на производстве, и ее вызвал на ковер начальник (которого сыграл Линдеманн). Он предпринял попытку изнасилования у себя в кабинете, но героиня Лободы разбила ему голову пепельницей.

Потом они снова встречаются за праздничным столом, накрытым по поводу возвращения из космоса мужа героини Лободы, роль которого исполнил Петер Тэгтгрен.

Срежиссировал видеоклип россиянин Сергей Минадзе.

СМИ тиражировали информацию об отношениях Тилля Линдеманна и Светланы Лободы, но никто из музыкантов не высказывался по этому поводу.

Тилль Линдеманн, известный как солист немецкой метал-группы Rammstein, параллельно занимается сторонним проектом Lindemann вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. 22 ноября 2019 года дуэт выпустил второй альбом «F & M» (аббревиатура «Frau und Mann», в переводе с немецкого «Женщина и мужчина»).

В начале ноября музыкальная группа объявила тур по Европе, в рамках которого посетит и Россию. Музыканты выступят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Тур пройдет в феврале и марте 2020 года.