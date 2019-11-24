Глава ВМС США угрожал отставкой из-за несогласия с Трампом

Вашингтон, 24 ноября. Глава Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер угрожал уйти в отставку из-за несогласия с президентом США Дональдом Трампом относительно наказания обвиненного в преступлениях военнослужащего. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно информации издания, речь идет об Эдварде Галлагере, которого обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе американского флота. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке, а также демонстрация снимка с его телом, пишут «Известия».

Кроме того, Галлагера подозревали в убийстве мирных граждан и угрозах в отношении свидетелей. Прошедшим летом суд оправдал Галлагера по большей части предъявленных ему обвинений. Отмечается, что командование ВМС США решило исключить Галлагера из спецназа, а также понизить его в звании. Против этого выступил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что Спенсер выражал недовольство вмешательством президента и говорил о готовности уволиться. Впрочем, сам министр, который находится на конференции по безопасности в Галифаксе, опроверг эти домыслы. Он заверил, что не угрожал Трампу отставкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.