Три человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком под Самарой

Самара, 24 ноября. В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибло трое человек, сообщают в дежурно-диспетчерской службе района.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 24 ноября в Красноярском районе Самарской области.

«В ночь на воскресенье произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Три человека погибших, они из легкового автомобиля», — передает слова собеседника ТАСС.

Напомним, 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской Области Юрий Карих попал в ДТП. Автомобиль супружеской четы попал под лесовоз. Жена мэра, Лариса погибла на месте, Юрий Карих госпитализирован в тяжелом состоянии.