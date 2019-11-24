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Происшествия

Три человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком под Самарой

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Автомобиль столкнулся с грузовиком под Самарой, есть погибшие

Самара, 24 ноября. В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибло трое человек, сообщают в дежурно-диспетчерской службе района.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 24 ноября в Красноярском районе Самарской области.

«В ночь на воскресенье произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Три человека погибших, они из легкового автомобиля», — передает слова собеседника ТАСС.

Напомним, 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской Области Юрий Карих попал в ДТП. Автомобиль супружеской четы попал под лесовоз. Жена мэра, Лариса погибла на месте, Юрий Карих госпитализирован в тяжелом состоянии.  

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Источник: ТАСС
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