В сенате США придумали способ заблокировать «Северный поток — 2»

Вашингтон, 24 ноября. Конгресс США собирается включить рестрикции против российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на будущий год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Санкции против фирм, участвующих в возведении трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», подчеркнул Риш. По его словам, причина такого решения заключается в том, что «окно возможностей закрывается». Он отметил, что большая часть «Северного потока» в настоящее время построена.

При этом он выразил мнение, что санкции «убедят» строительные предприятия прекратить работу над проектом, поскольку вашингтонские ограничения «дорого им обойдутся», пишет издание Defense News.

Однако он указал на то, что в палате представителей и сенате на данном этапе не достигли финальной договоренности по законопроекту в целом.

Комитет сената США по международным делам прошедшим летом проголосовал за принятие законодательного проекта о санкциях против «Северного потока — 2». Он подготовлен сенаторами от Республиканской и Демократической партий Тедом Крузом и Джинн Шейхин. Документ предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.

Для вступления законопроекта в силу он должен быть ратифицирован палатой представителей и сенатом США, а также главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом.

Как сообщала «Газета.Ru», США, Украина и ряд прибалтийских республик выступают против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон противится проекту, поскольку хочет продавать Европе свой сжиженный природный газ.