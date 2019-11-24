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Британский журнал показал на видео карту Украины без Крыма

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Британский журнал показал на видео карту Украины без Крыма

Лондон, 24 ноября. Британский журнал The Economist выложил видео, на котором карта Украины изображена без Крыма. Однако после жалобы посольства Украины в Великобритании 23 ноября был вынужден удалить видеоролик.

Украинское посольство выразило надежду у себя Twitter, что «известное во всем мире и надежное СМИ» скорректирует карту, а также прикрепило хэштег #crimeaisukraine.

Видеоролик был опубликован 23 ноября. В нем повествовалось о возможном импичменте американского президента Дональда Трампа. The Economist показал карту Украины в связи с упоминанием дела в отношении Байдена-младшего, сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и будущего оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года. Однако карта Украины с изображением Владимира Зеленского не включала в себя полуостров Крым.

Британское издание уже удалило видеоролик со своего сайта и социальных сетей.

Ранее в Крыму прокомментировали стратегию Украины по возвращению полуострова. Руководитель комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений крымского парламента Юрий Гемпель сказал, что все украинские планы по возвращению Крыма бессмысленны. По его мнению, единственная доступная стратегия для Украины — налаживание добрососедских отношений с Российской Федерацией.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума весной 2014 года. Украина, США и страны Евросоюза не признали результатов народного волеизъявления и называют вхождение полуострова в состав РФ «оккупацией». По версии российской стороны, референдум и процесс присоединения Крыма соответствует всем стандартам международного права.

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Источник: Лента.ру
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