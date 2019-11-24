Военные РФ раздали гумпомощь жителям города Хасеке в Сирии

Хасеке, 24 ноября. Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере Сирии, передает офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Российской Федерации в Сирии Алексей Сергеев.

Местные жители с радостью и воодушевлением встретили российскую военную полицию и военнослужащих ЦПВС, которые привезли гуманитарную помощь.

«Сегодня в населенном пункте Хасеке силами ЦПВС сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению», — заявил Алексей Сергеев.

Местному населению было выдано более одной тысячи продовольственных наборов, общим весом больше шести тонн.

Безопасность и правопорядок в месте выдачи гуманитарной помощи обеспечивала военная полиция ВС Российской Федерации.

Оказание гуманитарной помощи стало возможным благодаря активным усилиям российской стороны по нормализации обстановки в Сирии, а также в рамках сочинского меморандума о взаимодействии Российской Федерации и Турции, который был подписан 22 октября 2019 года лидерами этих стран, и ознаменовал окончание турецкой контртеррористической операции «Источник мира».

С 23 октября 2019 года российские и турецкие военнослужащие совместными усилиями патрулируют зону безопасности в приграничных с Турцией районах.