Илон Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla

Пало-Альто, 24 ноября. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электромобиль-пикап Cybertruck.

Компания Tesla, которая специализируется на электромобилях недавно представила свой новый товар — электро-пикап Cybertruck. Дизайн транспортного средства базируется на образце из научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», сюжет которого происходит в ноябре 2019 года. Как утверждают создатели пикапа, он может тянуть до полутора тонн груза, разгоняться до ста километров менее чем за три секунды и проезжает 800 километров на одной зарядке.

Самая бюджетная модель Cybertrack будет стоить около сорока тысяч долларов. Модель с запасом хода триста миль обойдется в пятьдесят тысяч. За самую «топовую», с запасом хода в пятьсот миль и с тремя электромоторами — более семидесяти тысяч долларов.

«На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения», — сообщает Маск у себя в Twitter.

Комментарием под постом Илона Маска, с наибольшим количеством лайков, стала шутка, что «теперь мемы — лучший вид бесплатной рекламы».

Напомним, что на презентации электромобиля произошел курьез. Маск заявил, что новый пикап пуленепробиваемый — для дверей используется сплав, аналогичными тому, который используют для космических ракет SpaceX. Но ударопрочное стекло автомобиля разбилось прямо на сцене во время демонстрации. Предприниматель на это заметил, что стальной шарик, который был брошен в авто, отлетел в сторону и не попал в салон.