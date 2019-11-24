Названы пять компонентов для долгой и здоровой жизни

Москва, 24 ноября. Российские ученые выявили наиболее важные компоненты здорового образа жизни, которые необходимы для долгой жизни.

Специалисты национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России устроили многофакторный анализ. Об этом рассказала директор института Оксана Драпкина во время открытой дискуссии, которая прошла на площадке Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроКТОриЯ» в Ярославле.

Согласно ее словам, таких компонентов пять.

«Первый — не курить. Второй — нормальная физическая активность, то есть около одного часа ходьбы каждый день. Третий — не злоупотребление солью, нужно не досаливать, убрать солонки со столов. Четвёртый — достаточное потребление овощей и фруктов — 400 граммов в сутки. И пятый - не злоупотреблять алкоголем», — заявила Оксана Драпкина.

Регулярное соблюдение этих простых правил сохраняет здоровье и предупреждает смертельные заболевания.

Как говорит Драпкина, самой распространенной причиной смерти в России являются хронические неинфекционные болезни, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, осложнения с легкими.

По мнению специалиста, в России должны улучшаться условия, которые бы позволяли людям вести активный и здоровый образ жизни. К примеру — высаживать парки, чтобы у людей было где гулять и заниматься активностями.

Помимо этого, каждый обязан серьезно относиться к диспансеризации и профосмотрам, которые многие игнорируют, несмотря на то, что они бесплатные, а также не затягивать к походу к врачу, если неважно себя чувствуете