В Киеве указали на саморазрушение экономики Украины

Москва, 24 ноября. Экономика Украины походит на человека, страдающего от множества болезней, и лечение одной усугубляет другие, написал политический эксперт Андрей Головачев в своей статье для издания «Главред».

По мнению эксперта, ситуация на Украине настолько запущена, что любое, даже как может показаться правильное решение, всегда будет иметь побочные эффекты.

Головачев приводит пример с «заробитчанами». Миллионам украинцев приходится уезжать заграницу из-за низких зарплат. Из-за этого власти каждый год поднимают минимальную оплату труда, которая значительно опережает рост производительности труда. Повышение МРОТ вынуждает предпринимателей либо закрывать бизнес, либо значительно сокращать количество рабочих мест, что сказывается на росте безработицы и способствует еще большему отъезду на заработки вынужденных гастарбайтеров.

«На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим», — заявляет политический эксперт.

Как утверждает Головачев, на Украине нет осознанной экономической политики, только спорадический несвязный набор действий.

Ранее украинский миллиардер Александр Меламуд выразил мнение, что Украину покидают специалисты и активные люди, которые могли бы строить государство. Аргумент, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд считает смешным, так как эти деньги только помогают поддерживать экономику.

Польские власти ранее подсчитали количество трудовых мигрантов у себя в стране. Из чуть более одного миллиона человек, прибывших в поисках работы, около 900 тысяч гастарбайтеров приехали с Украины. Согласно данным Ленты.ру, в России трудится около 3,5 миллионов украинцев, то есть почти каждый двенадцатый гражданин Украины работает в Российской Федерации.