В Малайзии умер последний суматранский носорог

Куала-Лумпур, 24 ноября. Умер последний суматранский носорог на территории Малайзии. Тело редкого животного обнаружили на острове Калимантан.

Согласно имеющимся данным, у самки суматранского носорога по кличке Иман был рак. Ее приблизительный возраст составлял 25 лет. Местные зоологи предполагали, что животное проживет дольше, но понимали, что Иман испытывает сильные боли, передает со ссылкой на малайзийских ученых «Газета.ру».

За последние несколько лет самка носорога несколько раз была близка к смерти — у нее открывалось кровотечение, но медицинским работникам удавалось его остановить. Специалистам ранее удалось получить ее яйцеклетки для возможного размножения.

Ранее в мае 2019 года умер последний в Малайзии суматранский носорог-самец. Носорога обнаружили с поврежденной ногой на местной плантации в 2008 году. Зоозащитники придерживались мнения, что животное пострадало из-за браконьерской ловушки. Носорог получил кличку Там и был отправлен в заповедник. Зоологи пытались вовлечь Тама в программу по спасению суматранских носорогов, но самец отказался спариваться с предложенными самками и не оставил потомства. Причиной смерти носорога стал возраст — более тридцати лет.

В прошлом суматранские носороги обитали на территории Малайзии, Индонезии, Китая, Таиланда, Лаоса, Мьянмы, Бангладеша, Бутана и Индии. Но из-за вырубки джунглей и деятельности браконьеров вид приблизился к вымиранию. По данным зоозащитников, последняя колония редких носорогов сохраняется на острове Суматра и насчитывает всего лишь от 30 до 80 особей.