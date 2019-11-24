Поезд протаранил автомобиль во Флориде, есть жертвы

Майами, 24 ноября. Пассажирский поезд врезался в автомобиль на юго-востоке штата Флорида, погибло три человека.

23 ноября пассажирский состав компании Amtrak столкнулся с легковым автомобилем. Поезд следовал по маршруту Майами – Нью-Йорк, в нем находилось около 200 пассажиров, среди них пострадавших нет. Погибли три человека, которые находились в автомобиле, четвертый был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пока в полиции Флориды не комментируют, почему автомобиль оказался на железнодорожных путях. По словам очевидцев, столкновение было такой силы, что автомобиль взлетел на воздух.

Напомним, что 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих попал в тяжелую аварию, в результате которой погибла его супруга. По предварительной информации Юрий Карих не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик на трассе в Черемховском районе Иркутской области, передает «Газета.ру».