Замглавы Госдепа назвал условия для улучшения диалога России и США

Вашингтон, 24 ноября. Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил улучшение двусторонних отношений и связал это с выполнением РФ Минских соглашений и «отказом от подрыва американских демократических процессов».

«Первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы», — передается в сообщении главы пресс-службы Госдепа США.

Во время беседы, которая состоялась на полях министерского заседания Большой двадцатки в Японии, страны обсудили «широкий спектр региональных и двухсторонних вопросов, включающий такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия».

Лавров и Салливан рассмотрели варианты сотрудничества в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность. Первый заместитель госсекретаря США вскоре займет пост американского посла в России.

Как журналистам сообщил сам Лавров, основной темой из беседы были «многочисленные проблемы», которые накопились в российско-американских отношениях, а также пути их преодоления на фоне утверждения Салливана на должность посла США в Российской Федерации.

Как передают «Известия», ранее кандидатура Джона Салливана на пост посла США в Москве была одобрена комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам. Кандидатура Салливана была выдвинута президентом США Дональдом Трампом. Срок полномочий предыдущего посла США в РФ Джона Хантсмана подошел к концу в начале октября 2019 года.