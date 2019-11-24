Зеленского высмеяли за форму с шевроном в виде черепа

Киев, 24 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский был замечен в военной форме с шевроном, на котором изображен череп. В таком виде Зеленский встречал прибывшие из России катера, которые были задержаны во время керченской провокации.

Как пишет в своем Twitter один украинский волонтер, данную нашивку подарили Зеленскому в ходе его визита в Луганскую область. Доброволец провел аналогию Зеленского с Порошенко, которого военные критиковали за ношение кобуры.

«Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл «крутого воЕна». То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — написал украинский волонтер.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображен череп с подписью «Украина или смерть». Эта фраза была девизом подразделения УНР «Черные запорожцы».

Это не первый случай, когда украинские президенты попадали в прицел фотокамер с сомнительной символикой. В декабре 2018 года бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook фото с военнослужащими, где на форме одного из них была эмблема дивизии СС «Totenkopf» («Мертвая голова») — череп со скрещенными костями, который в настоящее время используется различными неонацистскими и праворадикальными группировками.

Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских катера нарушили российскую границу в районе Керчи. Российские пограничники задержали корабли и 22 моряков, которые находились на борту. В России на них было заведено уголовное дело, однако позже украинских военнослужащих передали киевским властям в рамках обмена заключенными в сентябре 2019 года. Президент Зеленский лично встретил возвращенные корабли в порту Очакова 21 ноября 2019, передает «Газета.ру».