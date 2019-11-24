Сотрудники СК РФ наградили в Москве чемпионов и победителей мотоциклетного спорта

Москва, 24 ноября. В Измайловском Кремле прошла торжественная церемония награждения победителей спортивных мероприятий Мотоциклетной федерации России (МФР) по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В церемонии награждения участвовали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, исполнительный директор МФР Никита Теппер, мотогонщица Анастасия Нифонтова — первая женщина, дважды участвовавшая в ралли-марафоне «Дакар», Эмиль Сайфутдинов — призёр чемпионата мира по спидвею, Данила Краснюк – первый за 100 лет российский участник легендарной гонки Manx GP на острове Мэн.

Более сотни мотогонщиков Российской Федерации были награждены различными наградами. Сотрудники Следственного комитета вручили юным спортсменам подарки — книги о развитии спорта, а также пожелали достигать новых вершин.

«Занятия спортом формируют самодисциплину, важные жизненные установки и ценности. От лица и.о. руководителя столичного управления Андрея Стрижова и от себя лично, благодарю всех спортсменов и желаю вам крепкого здоровья и дальнейших ярких побед!» — произнес поздравительную речь замруководителя следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве Денис Варнавский.

СК активно способствует развитию спорта и проводит различные спортивные мероприятия среди детей и молодежи, среди которых соревнования по дзюдо, турниры по хоккею с шайбой, турниры по мини-футболу и др. По мнению представителей Следственного комитета, такие мероприятия не только способствуют развитию здоровому образу жизни, но и влияют на нравственное становление подрастающего поколения.