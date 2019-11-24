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Автомобиль врезался в газопровод в Нальчике, ФАН публикует видео

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Автомобиль врезался в газопровод в Нальчике, ФАН публикует видео

Нальчик, 24 ноября. В Нальчике на пересечении улиц Гугова и Тлостанова, произошло ДТП, в результате которого загорелся газопровод, о чем стало известно ФАН.

Согласно имеющейся информации, возгорание произошло в следствии въезда автомобиля в газовую трубу. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Пожар затронул здание на частной территории. Исходя из видео с места происшествия, автомобиль, предположительно марки «Нива» сгорел дотла.

По данным местных спецслужб, жертв и пострадавших в ходе происшествия нет. Угроза распространения пожара ликвидирована. К тушению пожара на месте происшествия были привлечены тридцать шесть человек и шесть единиц техники.

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