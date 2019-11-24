Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее «травле»

Москва, 24 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление директора Софии Ротару о якобы имевшей место травле певицы. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

"Не очень рады" ещё мягко сказано, правильнее будет ""её здесь вообще не ждут и видеть не хотят" — Гришка Орлов (@orlovgrishka) November 23, 2019

Сенатор подчеркнул, что никакого заказа на травлю исполнительницы, естественно, нет. В то же время, негативная реакция многих россиян на ее гастрольную деятельность легко объяснима.

«У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома клянут ее почём зря», — цитирует RT.

Ранее стало известно, что София Ротару планирует выступить сразу на нескольких мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам в Москве. Годом ранее певица отказалась от выступлений в Москве по политическим мотивам. Однако в этом году София решила вернуться к активной концертной деятельности в РФ.

Позиция Ротару была неоднозначно встречена россиянами. Волна критики дала повод директору исполнительницы заявить о заказе на «травлю». Предлагалось даже лишить Ротару звания народной артистки СССР.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», — сказал директор певицы Сергей Лавров, слова которого цитирует Газета.ru.

В свою очередь, Владимир Винокур призвал не смешивать политические вопросы с творческими.