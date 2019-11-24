Украина договорилась с МВФ по новой программе кредитования

Киев, 24 ноября. Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве. Был достигнут прогресс в переговорах о новой программе кредитования Украины, говорит руководитель миссии Рон ван Роден.

В декабре 2018 года МВФ утвердил для Украины программу кредитования stand by на 3,9 миллиарда долларов. Согласно условиям, программа была рассчитана на 14 месяцев. Миссия МВФ приезжала в Киев для обсуждения новой кредитной программы.

«Миссия достигла заметного продвижения в обсуждения о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста», — комментирует итоги переговоров ван Роден.

Глава миссии отмечает, что следующий этап переговоров начнется в ближайшие недели. Представители МВФ также отметили прогресс в украинской экономической политике за последние несколько месяцев, передает «Газета.ру».

«Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики», — заявил глава миссии.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила заметное продвижение в согласовании очередной кредитной программы для Украины.