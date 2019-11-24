Названы продукты, способные заменить лекарства

Москва, 24 ноября. Врач Франциска Рубин рассказала о продуктах, способных заменить лекарства и помочь в укреплении здоровья.

По ее словам, правильное питание служит лучшей профилактикой от многих заболеваний. В числе наиболее полезных продуктов Рубин назвала мед, имбирь, овес, капусту, лимон, лук и картофель. Их можно не только употреблять в пищу, но и делать различные компрессы.

Рубин добавила, что в некоторых случаях медикаментозное лечение является безальтернативным.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые могут с успехом заменить лекарственные средства. Врач призвала читателей быть внимательными к мясной и рыбной продукции, которая часто является источником сальмонеллы. При покупке мяса и рыбы нужно обращать внимание на цвет и запах товара.

«Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта», — пояснила врач.

Также медики рассказали о последствиях длительной работы без отпуска. Специалисты утверждают, что человека нуждается как минимум в двухнедельном отпуске. Отдавать предпочтение следует активному отдыху.

«Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма», — цитирует газета «Известия».

Накануне врач из Франции рассказала о главных симптомах алкоголизма. По ее словам, плохим признаком является неспособность отказаться от алкоголя, если человек поставил себе такую цель.