Названы продукты, способные заменить лекарства

Москва, 24 ноября. Врач Франциска Рубин рассказала о продуктах, способных заменить лекарства и помочь в укреплении здоровья.
По ее словам, правильное питание служит лучшей профилактикой от многих заболеваний. В числе наиболее полезных продуктов Рубин назвала мед, имбирь, овес, капусту, лимон, лук и картофель. Их можно не только употреблять в пищу, но и делать различные компрессы.
Рубин добавила, что в некоторых случаях медикаментозное лечение является безальтернативным.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые могут с успехом заменить лекарственные средства. Врач призвала читателей быть внимательными к мясной и рыбной продукции, которая часто является источником сальмонеллы. При покупке мяса и рыбы нужно обращать внимание на цвет и запах товара.
«Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта», — пояснила врач.
Также медики рассказали о последствиях длительной работы без отпуска. Специалисты утверждают, что человека нуждается как минимум в двухнедельном отпуске. Отдавать предпочтение следует активному отдыху.
«Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма», — цитирует газета «Известия».
Накануне врач из Франции рассказала о главных симптомах алкоголизма. По ее словам, плохим признаком является неспособность отказаться от алкоголя, если человек поставил себе такую цель.
«Например, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя, несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить», — заключила специалист.