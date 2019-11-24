Рудковская поразила публику черном платье со шлейфом

Москва, 24 ноября. Яна Рудковская удивила всех своим нарядом на балу. Но поклонники считают, что образ испортила прическа.

Рудковская появилась на балу в Санкт-Петербурге в черном платье со шлейфом. На бал, который был организован известным ювелиром Петром Аксеновым в отеле «Астория», светская львица пришла в платье от итальянского дизайнера Giambattista Valli.

Ранее Рудковская уже появлялась в пышном платье молочного цвета с трехметровым шлейфом на балу дебютанток «Татлер». Видимо супруге Евгения Плющенко пришелся по душе этот фасон, и на петербургский бал Рудковская пришла в похожем платье, но уже черного цвета. Рукава платья за счет перьев выглядели очень объемными. Волосы Рудковская собрала в хвост.

«К чёрному балу в Санкт-Петербурге готова! На один вечер в любимый Питер и в любимую „Астория“! Кто же я? Черный лебедь или Пиковая дама?» — подписала пост в Instagram Рудковская.

Образ Рудковской оценили ее коллеги.

«Просто невероятная», — восхитилась Ольга Бузова. «Как красиво», — присоединилась Александра Савельева.

А вод подписчицы в соцсетях остались не впечатлены ее прической. Но тем не менее хвалят ее выбор платья.

«Яна, платье класс, но прическа не подходит»;

«шикарное платье. Вам очень идет»;

«ну а Яна, как всегда, с хвостиком»;

«прическа должна быть пышной и уложена крупными локонами, как у голливудских актрис 60-х годов», — пишут ее подписчики в комментариях Instagram.

Ранее Яну Рудковскую критиковали за любовь к коротким платьям. По мнению критиков, Рудковской, которой уже 44 года, стоит подбирать более сдержанные наряды. Но продюсер игнорировала замечания общественности. Например, во время конкурса «Новая волна» Рудковская сменила пять мини-платьев, демонстрируя каждый день свои стройные ноги.