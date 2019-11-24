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Рудковская поразила публику черном платье со шлейфом

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Рудковская поразила публику черном платье со шлейфом

Москва, 24 ноября. Яна Рудковская удивила всех своим нарядом на балу. Но поклонники считают, что образ испортила прическа.  

Рудковская появилась на балу в Санкт-Петербурге в черном платье со шлейфом. На бал, который был организован известным ювелиром Петром Аксеновым в отеле «Астория», светская львица пришла в платье от итальянского дизайнера Giambattista Valli.

Ранее Рудковская уже появлялась в пышном платье молочного цвета с трехметровым шлейфом на балу дебютанток «Татлер». Видимо супруге Евгения Плющенко пришелся по душе этот фасон, и на петербургский бал Рудковская пришла в похожем платье, но уже черного цвета. Рукава платья за счет перьев выглядели очень объемными. Волосы Рудковская собрала в хвост.

«К чёрному балу в Санкт-Петербурге готова! На один вечер в любимый Питер и в любимую „Астория“! Кто же я? Черный лебедь или Пиковая дама?» — подписала пост в Instagram Рудковская. 

Образ Рудковской оценили ее коллеги.

«Просто невероятная», — восхитилась Ольга Бузова.

«Как красиво», — присоединилась Александра Савельева.

А вод подписчицы в соцсетях остались не впечатлены ее прической. Но тем не менее хвалят ее выбор платья.

«Яна, платье класс, но прическа не подходит»; 
«шикарное платье. Вам очень идет»; 
«ну а Яна, как всегда, с хвостиком»; 
«прическа должна быть пышной и уложена крупными локонами, как у голливудских актрис 60-х годов», — пишут ее подписчики в комментариях Instagram.

Ранее Яну Рудковскую критиковали за любовь к коротким платьям. По мнению критиков, Рудковской, которой уже 44 года, стоит подбирать более сдержанные наряды. Но продюсер игнорировала замечания общественности. Например, во время конкурса «Новая волна» Рудковская сменила пять мини-платьев, демонстрируя каждый день свои стройные ноги.

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Источник: Телепрограмма
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