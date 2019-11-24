США, воруя у Сирии нефть руками курдов и ЧВК Blackwater, пытаются оправдать свои действия

Вашингтон, 24 ноября. В США сомневаются по поводу готовности властей Сирии защищать нефтяные месторождения за Евфратом от боевиков «Исламского государства»1, и этом при том, что сами американцы воруют сирийскую нефть при помощи курдских боевиков и наемников из ЧВК Blackwater.

Так, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пояснил слова Дональда Трампа о том, что решение оставить американские войска на востоке САР объясняется необходимостью защищать нефтяные месторождения от террористов.

«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ1, – утверждает О'Брайен. – В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно».

Он добавил, что доходы Вашингтона от сирийской нефти «относительно невелики». По его словам, вырученные средства идут на поддержку курдских вооруженных формирований, которые якобы борются с «Исламским государством».

Отметим, что подобные заявления нелепы на фоне того, что США руками курдов и ЧВК Blackwater воруют сирийскую нефть. Федеральное агентство новостей вскрыло факт того, что несколько тысяч наемников Blackwater были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки. Наемники из Blackwater также прикрывают внедрение американцев в районы нефтегазовых месторождений Сирии. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии.

Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что Соединенные Штаты фактически признались в воровстве сирийской нефти, оккупации части САР и шантаже официального Дамаска. Эксперт напомнил, что ранее Белый дом анонсировал вывод военного контингента США из Сирии без каких-либо условий.

«Теперь спецпредставитель США признает, что США оккупировали часть Сирии, и не уйдут, пока не увидят какой-то «заслуживающий доверие политический процесс». Это не условие, это прямой шантаж», — отметил Карасев.

«Исламское государство» (арабское название – ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.