Главком ВСУ рассказал о «российских мародерах», разграбивших возвращенные корабли

Киев, 24 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что возвращенные Украине после керченской провокации корабли были «якобы» разграблены в России мародерами, передает «Украинская правда».

Руслан Хомчак, ответственный за гибель тысяч украинских военнослужащих под Иловайском заявил, что «слухи о разграблении кораблей не подлежат сомнению».

По его словам, возвращенные корабли продолжат службу в ВМС Украины после ремонта.

«Когда корабли забирали, был составлен акт, все было описано. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу» сняли трубопроводы медные, как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», — заявил Хомчак.

Российская сторона все обвинения в свой адрес считает провокацией. ФСБ опубликовала видео снятое перед передачей Украине катеров. На видеоролике отчетливо видно, что все внутреннее оборудование кораблей в нормальном состоянии, а сантехника стоит на своих местах.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — передается в сообщении ФСБ.

В ФСБ предполагают, что повреждение катера получили во время буксировки украинской стороной. В Совете Федерации выразили сожаление, что конструктивные шаги Российской Федерации воспринимаются Украиной с такой реакцией и агрессией, пишет RT.