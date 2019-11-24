Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Главком ВСУ рассказал о «российских мародерах», разграбивших возвращенные корабли

90
0 Оставить комментарий

Хомчак рассказал о «мародерах в России» разграбивших украинские катера

Киев, 24 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что возвращенные Украине после керченской провокации корабли были «якобы» разграблены в России мародерами, передает «Украинская правда».

Руслан Хомчак, ответственный за гибель тысяч украинских военнослужащих под Иловайском заявил, что «слухи о разграблении кораблей не подлежат сомнению».

По его словам, возвращенные корабли продолжат службу в ВМС Украины после ремонта.

«Когда корабли забирали, был составлен акт, все было описано. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу» сняли трубопроводы медные, как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», — заявил Хомчак.

Российская сторона все обвинения в свой адрес считает провокацией. ФСБ опубликовала видео снятое перед передачей Украине катеров. На видеоролике отчетливо видно, что все внутреннее оборудование кораблей в нормальном состоянии, а сантехника стоит на своих местах.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — передается в сообщении ФСБ.

В ФСБ предполагают, что повреждение катера получили во время буксировки украинской стороной.  В Совете Федерации выразили сожаление, что конструктивные шаги Российской Федерации воспринимаются Украиной с такой реакцией и агрессией, пишет RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров