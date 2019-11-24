Политолог оценил заявление Савченко о риске распада Украины

Москва, 24 ноября. Политолог Александр Дудчак оценил заявление бывшего депутата Рады Надежды Савченко о риске распада Украины.

Савченко подвергла критике проект закона об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Она убеждена, что принятие такого нормативного акта может привести к исчезновению Украины с политической карты мира.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — заключила Савченко.

По мнению Дудчака, опасения бывшего народного депутата оправданы лишь отчасти. Политолог считает, что многие украинцы поспешат воспользоваться правом на продажу земельного участка, чтобы как можно скорее покинуть страну в поисках лучшей жизни.

Эксперт добавил, что одной из ключевых проблем Украины является отчужденность народа от земли и других ресурсов, составляющих национальное достояние.

«Беда будет в том, что на Украине не смогут распоряжаться своими ресурсами в соответствии с Конституцией, где написано, что народ Украины — хозяин земли и ресурсов, которые находятся на её территории», — цитирует RT.

Ранее стало известно, что миссия международного валютного фонда покинула Украину. Судя по всему, Киеву не удалось убедить представителей МВФ выдать очередной транш. Газета.ru сообщает, что переговоры оказались не результативными.

Также сообщалось, что бывший народный депутат Надежда Савченко предрекла Украине скорое исчезновение с политической карты мира из-за отмены моратория на продажи земель сельскохозяйственного назначения.