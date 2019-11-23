Во Львове заявили, что русскоговорящие украинцы не могут считаться патриотами

Львов, 23 ноября. Львовский ведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычные граждане не могут считаться патриотами Украины. Своим мнением, он поделился в эфире канала НТА.

Дроздов утверждает, что никогда не признает русскоговорящих людей своими соотечественниками. По его словам, даже волонтерство и искренняя поддержка Украины ничего не изменят.

«Если вы разговариваете на русском языке, если вы потребляете российский культурный продукт, если вы ходите на гастроли любимых российских артистов, если вы – часть этого большого имперского «Русского мира», то даже если вы будете при этом любить Украину, вы – не наши соотечественники, а их», — цитирует львовянина ПолитНавигатор.

Ранее сообщалось, что во Львове националисты избивают музыкантов за песни на русском языке. Радикалы из «Сокола» и других националистических организаций проводят так называемые рейды.

«Утешает то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — похвастались представители «Сокола».

В ходе «профилактической» работы музыкантов избивают и повреждают их аппаратуру. Правоохранители никак не реагируют на деятельность «активистов». Также сообщалось, что украинские националисты провели серию акций протестов у офиса президента Зеленского. Они выступали против мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе, известного как «формула Штайнмайера».

Газета.ru отмечает, что Зеленский показал лояльное отношение к радикалам.